Росіяни продовжують обстрілювати Україну. Протягом минулої доби противник завдав 44 авіаційних удари. 18 із них — з використанням БпЛА типу Shahed-136. Усі дрони-камікадзе збиті. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

«Здійснив 70 пусків ракет, 47 з яких було знищено (раніше повідомлялося про запуск росіянами 55 ракет. — Авт.). Також, здійснив 125 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. На превеликий жаль, внаслідок ворожих ударів загинули мирні жителі та зруйновано цивільні об’єкти», — йдеться у повідомленні.

В Генштабі зазначили, що високою залишається небезпека авіаційних та ракетних ударів по всій території України.

«Підрозділи Сил оборони минулої доби відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Площанка, Невське і Червонопопівка Луганської області та Верхньокамянське, Парасковіївка, Бахмут, Кліщіївка, Водяне, Невельське, Мар’їнка і Вугледар на Донеччині. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка залишається сталою, наступальних угруповань противника не виявлено. Проте, триває спільне навчання, під виглядом якого російська федерація нарощує авіаційне угруповання на території білорусі», — йдеться у повідомленні.

В Генштабі ЗСУ також повідомили, що українська авіація протягом минулої доби завдала 8 ударів по районах зосередження противника, а також удар по позиції його зенітно-ракетного комплексу. Крім того, було збито 3 ворожих розвідувальних БпЛА.

«Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили 4 пункти управління, район зосередження живої сили противника, 2 райони зосередження артилерії, склад боєприпасів та 2 інших важливих ворожих об’єкта», — йдеться у повідомленні.

Як писали «ФАКТИ», американські та західноєвропейські посадовці закликають Україну переключити увагу з жорстокої багатомісячної битви у східному місті Бахмут на потенційний наступ на півдні, використовуючи інший стиль ведення бойових дій.

256

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram