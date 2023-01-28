Частині українців виплатять по 3350 гривень: хто може сподіватися на допомогу

Через повномасштабну війну, яку веде росія проти нашої країни, багато українців продовжують отримувати допомогу у вигляді грошових коштів від різних організацій або від держави. Громадяни, які втратили частину свого заробітку через зупинення або скорочення виробництва продукції, надання послуг або виконання робіт, також можуть розраховувати на виплати.

Допомогу з часткового безробіття у розмірі 3 350 гривень на місяць можуть видавати ФОП та співробітникам. Однак причина, що спричинила втрату заробітку, повинна відповідати необхідним критеріям. Про це повідомляється на Facebook-сторінці Юридичного порадника для тимчасово переміщених осіб.

У яких випадках можна отримати допомогу

На виплати можуть розраховувати ФОП, у яких скоротилася тривалість робочого дня на 30%.

Наймані працівники можуть претендувати на виплати у випадку, якщо зупинення (скорочення) діяльності охопило не менше ніж 20% чисельності працівників підприємства, а скорочення робочого часу та зарплати становить 30%.

У яких випадках не можна отримати виплати з часткового безробіття:

якщо роботодавець є органом державної влади, органом місцевого самоврядування, закладом, установою, організацією, що повністю утримуються за рахунок державного чи місцевого бюджету, фондом соціального страхування.

якщо роботодавець чи ФОП перебуває у процесі припинення юридичної особи, припинення підприємницької діяльності, визнаний у порядку банкрутом, стосовно його (її) порушено справу про банкрутство, перебуває у процесі санації;

якщо він відмовився від тимчасового переведення на потрібну роботу на повний робочий день (тиждень), працює за сумісництвом, проходить альтернативну (невійськову) службу, перебуває у простій або відпустці без збереження зарплати, має зупинений на період воєнного стану трудовий договір.

Зазначається, що цей вид допомоги надається на термін зупинення або скорочення діяльності, проте не більше ніж на 180 календарних днів сумарно протягом 36 місяців від дня зупинення (скорочення) діяльності. Максимальна сума виплат — 3350 гривень на місяць.

Як отримати допомогу

Роботодавцю або ФОП потрібно звертатися до центру зайнятості за місцем провадження господарської діяльності. Заяву має бути подано не пізніше ніж за 90 календарних днів з моменту зупинення або скорочення діяльності.

Нагадаємо, нещодавно Київ було виключено з переліку територій можливих бойових дій, від чого, зокрема, залежать й деякі соціальні виплати громадянам та порядок їхнього надання.

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