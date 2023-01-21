Київ виключено із переліку територій можливих бойових дій: що це означає

В Україні на час війни складають перелік територій, на яких ведуться чи велися бойові дії, або які тимчасово окуповані російською федерацією. Від цього, зокрема, залежать й деякі соціальні виплати громадянам та порядок їхнього надання.

Як повідомляють в Мінреінтеграції, наразі Київ виключено з переліку територій можливих бойових дій.

В міністерстві раніше пояснювали, що на територіях активних бойових дій і на ТОТ, зокрема, блокуються реєстри та забороняються аукціони з продажу об’єктів малої приватизації. У той же час допомога на проживання внутрішньо переміщеним особам виплачується мешканцям всіх територій, включених до переліку, якщо для них не визначена дата завершення бойових дій (дата припинення можливості бойових дій) або тимчасової окупації. Також це має значення при вступі до навчальних закладів чи переведенні з контракту на бюджетну форму навчання.

Наразі у переліку — 329 громад у дев'яти областях: Донецької (66 громад), Харківської (56 громад), Дніпропетровської (10 громад), Луганської (37 громад), Запорізької (62 громади), Херсонської (49 громад), Миколаївської (26 громад), Сумської (19 громад), Чернігівської (4 громади).

Раніше у Пенсійному фонді роз'яснили, як зможуть отримувати пенсію люди, які опинилися на тимчасово окупованих територіях.

Фото зі сторінки мера Києва Віталія Кличка

393

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram