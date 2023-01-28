Пільги для бізнесу хочуть скасувати: що відомо

Мораторій на перевірки та деякі податкові пільги для бізнесу в Україні можуть скасувати.

Кабмін запропонував Верховній Раді внести зміни до податкового законодавства. Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

«Законопроєкт передбачає скасування з 1 липня 2023 року деяких пільг: можливості для фізичних осіб — підприємців та юридичних осіб бути платниками єдиного податку ІІІ групи з застосуванням ставки єдиного податку у розмірі 2% замість 5% від суми доходу; для ФОП I та II групи — можливість не сплачувати єдиний податок», — повідомив Мельничук.

Крім того, документ пропонує повернути документальні перевірки, а також штрафи за порушення податкового законодавства та порядку використання реєстраторів розрахункових операцій/програмних реєстраторів розрахункових операцій. Зокрема, робота в режимі офлайн без виданого діапазону фіскальних номерів.

А вже з 1 січня 2024 року — повернуться обов'язкові перевірки розрахункових операцій програмних реєстраторів на їх відповідність фіскальним вимогам.

Як відомо, скасування пільг для підприємців є одним з зобов'язань України перед МВФ щодо відновлення довоєнного стану податкової політики, викладеної у Меморандумі про економічну та фінансову політику від 8 грудня 2022 року.

Пільги щодо сплати податків діяли в Україні з 1 квітня 2022 року. Передбачалося, що вони діятимуть до припинення чи скасування воєнного чи надзвичайного стану в Україні.

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