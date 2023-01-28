Каблучка не знімається з розпухлого пальця: що робити (відео)

Багато жінок не люблять розлучатися з улюбленими ювелірними прикрасами. Деякі, наприклад, дотримуючись прикмет, ніколи не знімають обручку. Але іноді каблучка через набрякання пальців завдає дискомфорту. У такому разі її потрібно неодмінно зняти, щоб не довелося просити допомоги у спеціалістів.

Пальці можуть набрякати під час вагітності, у спеку та при підвищеному атмосферному тиску.

Алергія чи інші проблеми зі здоров'ям також призводять до набрякання рук та ніг.

Якщо очевидно, що прикраса дуже щільно сидить на пальці і зрушити її неможливо, не варто бити на сполох. Краще зробити паузу, щоб не викликати сильних болючих відчуттів.

Існує кілька лайфаків, які допоможуть вирішити ситуацію з прикрасою.

Універсальний спосіб — вода. Вона знімає набряклість. Опустіть руку у воду на кілька хвилин, після чого побачите, чи пройшов набряк. Якщо вдалося досягти бажаного результату, спробуйте покрутити каблучку на пальці й такими ж рухами акуратно зняти її. Замість води можна використовувати компрес з холодної води, а також лід.

Мило або мильний розчин, крем, олія, миючий засіб. Ще один вихід з ситуації — зробити поверхню пальця слизькою. Щоб пальці не зісковзували під час зняття, обхопіть каблучку за допомогою тканини або серветки, коли будете акуратними та повільними рухами її знімати.

Сіль. У воду 10−15°C додайте звичайну сіль, палець залиште у розчині на 5 хвилин. Це дозволяє зменшити набряк пальця, після чого можна спробувати зняти прикрасу.

Скотч. Обмотайте липкою стрічкою палець від нігтя до початку каблучки. Скотч потрібно засунути під саму прикрасу по можливості. Потім змочіть обмотаний палець мильним розчином, наприклад, і починайте зняття каблучки.

Нитка. Для цього підійде шовкова/зубна нитка. Один кінець нитки потрібно просмикнути в каблучку, іншим обмотати палець до суглоба, що згинається. Далі потягніть ту частину нитки, яку простягали через прикрасу. Тобто каблучка має неквапливо рухатися до кінця пальця. Не тисніть занадто сильно на складки шкіри, що утворюються.

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