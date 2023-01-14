Як зменшити витрату пального в автомобілі взимку: рекомендації від досвідчених водіїв

Щоб поїздки на машині у зимовий період були комфортними та не доставляли автовласникам зайвого клопоту, потрібно підтримувати машину у справному технічному стані.



Злагоджена робота всіх систем авто не допустить перевитрати палива з технічних причин. А це особливо важливо взимку, коли на вулиці сніг, мороз та сильний вітер.



Водії розуміють, що машина взимку потребує більшого об'єму палива. Але досвідчені водії знають, як зменшити це споживання, передає 24 канал.



Фахівці рекомендують не довго прогрівати мотор на місці. Залежно від температури повітря достатньо двох-трьох хвилин роботи на холостому ходу, щоб двигун придбав прийнятну температуру. При цьому в перші кілометри двигун не можна навантажувати низькими та високими обертами, поки двигун не прогріється до кінця.



Перед поїздкою потрібно продумати найвигідніший з погляду економічності маршрут, по можливості. виключивши круті підйоми, міські вулички з транспортом, ділянки з розбитим асфальтом.



Кожна увімкнена лампочка в машині — це зайві грами пального, відібрані з вашого бака. Щоб заощадити паливо, непотрібні споживачі слід вимикати.



Мають значення шини авто. Шиповані шини збільшують витрату палива на автомобілі, оскільки мають вищий коефіцієнт опору коченню. По-друге, через мороз тиск у шинах часто виявляється набагато нижчим за норму. На зимовій дорозі водій цього не помічає, тому частіше контролюйте цей показник за манометром.



Сніг, що знаходиться на машині, обов'язково потрібно зчищати. На швидкості понад 50−60 км/год на апетиті машини відбивається підвищений аеродинамічний опір, створений снігом та льодом, неприбраним з кузова.



Раніше ми писали, які лайфаки допоможуть водіям взимку.

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