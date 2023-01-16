Замерзли двері в машині: що робити

Найближчими днями в Україну заходить тепле повітря, але згодом, як прогнозують синоптики, холоди ще повернуться. І автомобілісти знову почнуть стикатися з додатковими викликами. Один з таких — необхідність відчинити замерзлі двері в машині.



Досвідчені водії знають, що всі одночасно двері та багажник не замерзають, зазвичай відкриється та, яка найрідше використовується.



Потрапивши всередину, потрібно завести двигун, прогріти машину зсередини та перегнати її в тепле місце, де залишити на кілька годин.



Іноді трапляється так, що замерзають ущільнювачі або дверні замки через вологу, що накопичилася. Щоб відкрити такі замерзлі двері авто, досить злегка постукати по периметру. Також можна натискати на двері, щоб крига на гумках потріскалася.



Якщо відчинити замерзлі двері автомобіля не вдалося навіть після того, як він відігрівся, то проблема може бути глибшою й доведеться їхати в автосервіс.



Прогрівання дверей феном або полив окропом підійдуть до автомобілів радянського автопрому. Для сучасних автомобілів такі лайфаки не підійдуть.



Гарячий фен може пошкодити лакофарбове покриття через різкий перепад температур. До такого ж ефекту призведе гаряча вода. Мало того, вона швидко охолоне та замерзне.



Що точно не варто робити, якщо замерзли двері машини — докладати зайвих зусиль. Будь-то спроби силою повернути ключ або занадто ретельно смикати ручку.



А от якщо двері в машині не зачиняються, це може означати, що через замерзання масла з замка дверей не вискакує «собачка», що замикається. У такій ситуації необхідно добре прогріти машину й потім знову спробувати відчинити/закрити двері. Якщо масло відігрілося, «собачка» сховається і двері легко зачиняються.



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