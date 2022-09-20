Результати несподівані: механіки назвали марки машин, які ремонтувати найлегше

Купівля вживаного автомобіля — це складний процес. Багато хто шукає безпечні рішення, щоб потім не залишати статки в ремонтних майстернях. Саме тому варто знати думку експертів — в цьому випадку механіків. Вони знають, які марки, на їхню думку, найлегше ремонтувати, повідомляє MotoPL.

Галузевий сайт motofocus провів опитування серед автомеханіків. Замість розлогої анкети було поставлено одне просте запитання. Втім, за ним ховалося багато різних аспектів, таких як доступ до окремих компонентів транспортного засобу, якість кріплень, доступ до запасних частин або інтуїтивно зрозумілі технічні рішення. Виходячи з цього, механіки повинні були оцінити, з якими брендами вони працюють найкраще. Варто відзначити один важливий факт. Це не рейтинг надійності автомобілів, а рейтинг, який показує, які автомобілі найлегше ремонтувати.

Виявилося, що автомобілі від Volkswagen Group найпростіші в ремонті. Йдеться про марки Audi, Skoda, Seat та Volkswagen. Транспортні засоби з цієї групи вказали 37% респондентів. Друге місце посіла Toyota з 17,1% голосів. Натомість третє місце на п'єдесталі пошани належить Fiat. Італійський бренд згадали 10,3% опитаних. Замикають п'ятірку лідерів Hyundai/Kia (8,2% респондентів) та BMW/Mini (4,8% респондентів).

Рейтинг улюблених брендів та концернів серед механіків:

VAG (Volkswagen, Audi, Skoda, Seat) — 37 відсотків. Toyota — 17,1 відсотка. Fiat — 10,3 відсотка. Hyundai/Kia — 8,2 відсотка. BMW/MINI — 4,8 відсотка. Opel — 4,1 відсотка. Mercedes-Benz — 3,4 відсотка. Peugeot/Citroen — 2,7 відсотка. Ford — 2,4 відсотка. Honda і Suzuki — 2,1 відсотка.

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