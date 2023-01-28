Мобілізація в Україні: названо категорію спеціалістів, які зараз найбільше потрібні ЗСУ

У зв'язку з тим, що Україна вступає у нову фазу війни, фронту потрібні бійці, які можуть працювати з новими зразками озброєння.

Про це заявив начальник управління персоналу штабу командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач, повідомляє УНІАН.

Військовий нагадав, що мобілізація в Україні розпочалася 24 лютого 2022 року і триває до сьогодні.

ЗСУ потрібні фахівці, які зможуть працювати з новими зразками західного озброєння. Крім того, необхідний резерв для поповнення втрат.

За словами Горбача, насамперед мобілізують особовий склад за певними обліково-військовими спеціальностями.

Рішення про мобілізацію приймається після висновку медичної комісії про придатність до військової служби.

Особовий склад, який раніше не проходив службу, призивають до навчальних центрів, де проходить навчання за певними спеціальностями. Лише після цього призовники прибувають до військових частин на конкретні посади.

Обсяги мобілізації в Україні не збільшують.

Нагадаємо, за даними ГУР, зараз триває потужне перегрупування російських військ на всіх напрямках на лінії фронту. Експерти вважають, що путін планує розпочати новий наступ на Україну у лютому-березні й готовий до багаторічної війни.

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