Оборона повинна бути активною: в Генштабі назвали умову успіху ЗСУ

Сидячи в окопах, перемогти ворога неможливо. Треба постійно проводити наступальні дії на окремих ділянках, тим більше, що ворог теж накопичує сили для певних наступальних дій.

Про це заявив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» бригадний генерал Олександр Тарнавський.

«Оборона повинна бути активна. Щоб мати успіх, потрібно повсякчас, на окремих ділянках проводити наступальні дії. Так, вони короткочасні, в порівнянні з наступом військ, вони не значні, але це повинно бути. Війною в окопах ми перемоги не здобудемо», — сказав він.

За його словами, водночас такі наступальні дії дозволяють вивчати противника, виявляти його сильні та слабкі сторони.

«Потрібно постійно навчатися й самим. У першу чергу, досконало володіти зброєю і вражати ціль з першого пострілу, маневрувати та моделювати ситуації», — додав Тарнавський.

Нагадаємо, нині українські військові активно готуються до весняного контрнаступу та не дають ворогу перепочити. Зокрема, ЗСУ просуваються на Луганщині в напрямку Кремінної, і військові аналітики вважають — саме цей наступ є підготовчим етапом до весняного. Важливою умовою для початку великого контрнаступу є отримання Україною у розпорядження достатньої кількості одиниць потужної бронетехніки.

Фото Генштабу ЗСУ

66

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram