Українцям у Німеччині загрожують штрафи до 50 тисяч євро: про що треба знати

Українці, які виїхали у Німеччину, можуть отримати штраф до 50 тисяч євро, якщо працюють нелегально.

Про це повідомляє німецько-українська благодійна асоціація Ukrainian Future у Facebook.

Покарання можуть отримати як наймані працівники, так і роботодавці та підприємці. При цьому незнання правил не звільняє від відповідальності.

Контролюючі органи можуть оцінити порушення як злочин або як адміністративне правопорушення. В останньому варіанті передбачається штраф до 50 тисяч євро, якщо підприємці не зареєстрували свій бізнес у Німеччині, не внесли свою компанію до ремісничого реєстру, а також не надали всі необхідні документи чи зробили це запізно. Якщо оцінять як злочин, то штраф значно збільшиться або ж загрожує арешт.

Суворе покарання у вигляді ув'язнення терміном до п'яти років та більше загрожує у разі нелегального працевлаштування працівників та відсутності оплати за них внесків до фонду соцстрахування. Штраф або арешт — за ухилення від сплати податків. Штраф до 5 тисяч євро стягнуть, якщо іноземці працювали без відповідного дозволу та оформлення документації чи їхні умови праці були гіршими, ніж у громадян Німеччини.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що знайти роботу в Німеччині змогли лише 25% українок з дітьми, які виїхали до цієї країни з початком повномасштабної війни путіна проти нашої країни.

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