Допомога ухилянтам обійшлась в «копієчку»: українського прикордонника оштрафували на 499 800 грн

За сприяння втечі «ухилянтам» Білгород-Дністровський міськрайонний суд на Одещині оштрафував інспектора Держприкордонслужби на 499 800 гривень, конфіскував його майно та позбавив звання старшого сержанта. Згідно з даними Єдиного державного реєстру судових рішень, так його покарали за сприяння двом чоловікам призовного віку виїхати за межі країни — у Молдову. За свої послуги та інструктаж щодо перетину кордону «страж кордону» взяв по 2,5 тисячі доларів з кожного ухилянта.

З матеріалів справи слідує, що інспектор прикордонної служби власною автівкою підвозив чоловіків призовного віку до прикордонного пункту пропуску «Паланка — Маяки — Удобне» та вивозив на транзитну ділянку автодороги, аби уникнути обов`язкової перевірки документів. Також підсудний інструктував громадян України, що їм слід казати і як діяти у разі зустрічі з прикордонниками Молдови.

У ході розслідування корисливий прикордонник свою провину визнав та уклав угоду зі слідством.

Тож суд призначив йому покарання у вигляді штрафу в розмірі 499 тис. 800 гривень, а також заборонив йому обіймати посади, пов'язані з охороною держкордону, а також посади в органах держвлади та місцевого самоврядування протягом 3 років. На додачу в обвинуваченого конфіскували майно, а у вигляді додаткового покарання — його позбавлено військового звання «старший сержант».

Нагадаємо, раніше СБУ викрила закарпатського прикордонника, який також налагодив «бізнес» на ухилянтах.

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