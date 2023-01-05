У Закарпатті прикордонник налагодив бізнес на «ухилянтах», але втрутилася СБУ (фото)

У Закарпатті, де раніше прикордонники затримали двох «ухилянтів», які намагалися на дитячому матраці переплисти через Тису й потрапити до Румунії, співробітники спецслужби викрили черговий канал переправлення за кордон потенційних призовників.

«Протиправну схему налагодив інспектор прикордонної служби — начальник одного з підрозділів. За різні суми хабарів він „гарантував“ чоловікам призовного віку безперешкодний перетин державного кордону у напрямку ЄС. Для цього посадовець надавав їм інформацію про час та місце розташування прикордонних нарядів на ділянці „зеленого“ кордону поза пунктами пропуску», — зазначили в Управління СБУ у Закарпатській області та додали, що такі послуги він оцінював у середньому у 1,5 тисячі доларів з однієї особи.

Організатора схеми затримали під час отримання ним неправомірної вигоди у розмірі майже 5 тисяч доларів.

Фото СБУ

Фото СБУ

Наразі вирішується питання стосовно оголошення йому про підозру за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) та ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що недавно у Румунії нашли загиблим одного з українських нелегалів, який перейшов кордон та заблукав у горах.

Раніше схему виїзду «ухилянтов» за кордон розкрили на Чернігівщині, де цим займалися місцеві комерсанти. Ділки оформлювали бажаючих виїхати до ЄС до лав однієї з місцевих благодійних організацій, яку очолює депутат Чернігівської міської ради.

Фото СБУ



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