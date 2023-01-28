Наскільки далеко Німеччина втручається у війну в Україні, постачаючи танки Leopard 2? Цілі визначає сама Україна, так вважає Кевін Кюнерт, генеральний секретар Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН). Навіть якби поставки зброї були використані для звільнення Криму, це було б легітимно, вважає він, пише n-tv.de.

«Країна бореться за відновлення контролю над своєю територією. Ось про що йдеться, і Україна має рацію, — сказав Кюнерт. — Крим належить державі Україна так само, як і анексовані території на півдні та сході. Звичайно, вимога сказати, що це належить нам, і що це знову має бути під нашим контролем, є цілком законною».

Однак, на думку генсека СДПН, на сьогодні Крим не може бути завойований військовим шляхом. Щодо тривалості німецької допомоги зброєю Кевін Кюнерт звернувся до федерального канцлера, який неодноразово підкреслював, що буде підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.

«Україна сама визначає свої військові цілі, а отже і питання про те, коли може настати момент, коли ми сядемо за стіл переговорів, — захистив Кюнерт змінену позицію своєї партії щодо поставок танків. — Ми не повинні дозволити путіну кваліфікувати окремі поставки озброєнь, як вступ у війну, і нехай нас це не бентежить».

З іншого боку, за його словами, було правильно запобігти ситуації, в якій російське керівництво, перебуваючи в стресовій ситуації, зробило б ще гірше, ніж це вже було.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що його країна поставить Україні загалом понад 300 танків. Тим часом стало відомо, хто допоможе ЗСУ із винищувачами.

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