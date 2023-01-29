Медики в шоці: до лікарні на Луганщині завезли сотні поранених «вагнерівців» із ВІЛ-інфекцією, сифілісом та туберкульозом, — Генштаб

Російські підрозділи, як і раніше, здійснюють наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках, а на Куп’янському, Лиманському, Запорізькому та Херсонському обороняються.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, звітуючи про події на фронті за добу, що минула. Протягом зазначеного часу ворог завдав один ракетний та 32 авіаційних ударів, здійснив понад 65 обстрілів з РСЗВ. Зокрема, по цивільній інфраструктурі Донецької та Херсонської областей. Серед мирного населення є загиблі та поранені.

Підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Діброва і Білогорівка Луганської області; Ямполівка, Верхньокам’янське, Роздолівка, Сіль, Благодатне, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське, Кліщіївка, Новомихайлівка, Водяне, Мар’їнка, Побєда і Вугледар на Донеччині.

Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 4 удари по районах зосередження окупантів, а ракетники і артилеристи уразили 2 пункти управління, 2 позиції ППО противника, 6 районів зосередження живої сили, склад боєприпасів та станцію радіоелектронної боротьби.

За даними Генштабу, станом на ранок неділя, 29 січня, втрати особового складу ворога перевищили 126 тисяч — за добу, що минула, Сили оборони ліквідували ще 650 окупантів та багато техніки противника.

Фото Генштабу

«Противник продовжує зазнавати значних втрат. Так, у 15-ту міську багатопрофільну лікарню Ювілейного Луганської області доправлено до 300 найманців так званого ЧВК „Вагнер“. Через те, що більшість з них є носіями таких захворювань як ВІЛ/СНІД, сифіліс, туберкульоз та пневмонія, лікарі відмовляються надавати їм медичну допомогу», — йдеться у звіті.

Нагадаємо, що українська розвідка раніше повдомляла про мобілізацію до ЧВК ув'язнених із ВІЛ та гепатитом С, яких позначали особливими браслетами: перших — червоними, других — білими.

Фото зі сторінки Генштабу ЗСУ у соцмережах

332

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram