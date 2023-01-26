Армія рф продовжує наступати в районі Бахмута й Вугледара, на інших напрямках обороняється, — Генштаб

За цю добу противник завдав по Україні 37 авіаційних ударів. 17 з них — з використанням БпЛА типу Shahed-136. Всі ці дрони були збиті. Крім того, російські окупанти здійснили 59 пусків ракет, 47 з яких — знищено. Також загарбники здійснили 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню, повідомили у Генштабі.

Попри значні втрати, противник продовжує наступ на Бахмутському та Новопавлівському напрямках. На Лиманському та Авдіївському напрямах ворог намагався покращити своє тактичне становище. На інших напрямках — обороняється.

Авіація сил оборони протягом доби завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки супротивника, а також удар по позиції зенітно-ракетного комплексу ворога.

Крім того, протягом доби наші захисники збили 3 розвідувальні БПЛА окупантів.

Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони України вразили 3 пункти управління, район зосередження живої сили противника, район зосередження артилерії та 2 інші важливі військові об'єкти загарбників.

На Херсонщині російські окупанти активно шукають українських патріотів. У будівлі колишнього Горностаївського РВ УМВС України в Херсонській області російські загарбники влаштували катувальну. До неї можна потрапити за нічим не підкріпленій підозрі у співпраці зі Збройними Силами України.

У тимчасово окупованому українському Сімферополі всі бюджетні установи на підставі реформування отримали вказівку про штатне скорочення працівників на 10 відсотків. Також відомо, що списки осіб, які потрапили під «оптимізацію», мають бути складені вже до 1 лютого цього року.

Нагадаємо, в інтерв'ю британському телеканалу Sky News президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не має наміру воювати на території росії. Наша мета — вигнати росіян з території України. Зараз очевидно, що росія втрачає тисячі своїх військових, але не готова зупинятися та припиняти війну.

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