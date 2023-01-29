«Ізраїль яскраво передав привіт росії… транзитом через Іран, — пише автор проекту «Орестократія» Орест Сохар. — За атакою на військову інфраструктуру Ірану, судячи з усього, стоїть Ізраїль. Це акція відплати за низку подій, і насамперед — за ядерні шашні з кремлем.

27−28 січня у східному Єрусалимі сталося два теракти, загинуло 7 людей, ще 5 поранено. Прем’єр Беньямін Нетаньяху заявив про «потужну, швидку і точну відповідь» не лише організаторам, а й «усім тим, хто їм допомагає». В Ізраїлі не приховують, що Тегеран підтримує арабських терористів. Саме тому один з ударів прийшовся по штабу Корпусу вартових ісламської революції.

Вочевидь, негласна угода Ізраїля і росії полягала у тому, що обидві країни не поставлятимуть зброю — відповідно — до України та Ірану. росія порушила її — вже до кінця березня до Ірану прибуде перший пакет військової допомоги від путіна, потім будуть наступні. Відомо, що москва готова надати аятолам винищувачі Су-35 та комплекси С-400.

Та найбільше Ізраїль лякає допомога у створенні іранської ядерної зброї. У Вашингтоні та Єрусалимі називають співпрацю росії та Ірану глобальною проблемою. США навіть обіцяли Ірану «наслідки». Вибивання оборонних спроможностей Ірану — це спроба зірвати «ядерні» контракти з росією, зменшити привабливість Ірану для путіна. Дрони минулої ночі прилетіли, за словами преси, й на ядерні лабораторії, адже Єрусалим побоюється, що рф вже передала частину технологій іранцям.

Ізраїль має технології для подібних ударів по Ірану. Зараз відомо про чотири основні ударні дрони на озброєнні: Eitan (Heron TP), Zik (Hermes 450), Kohav (Hermes 900) і Shoval (Heron 1). Але торік уряд замовив розробку швидших й непомітніших безпілотників. Також експерти запевняють, що у країни є ряд засекречених дронів, в тому числі зі штучним інтелектом.

Ізраїль дуже довго зберігав нейтралітет у російсько-українській війні, але днями вустами свого посла в Німеччині заявив, що допомагає Україні непублічно. Це був відвертий привіт росії за її підтримку Ірану.

Якщо рф і далі буде допомагати Ірану, не виключено, що Ізраїль вдасться до більш масштабних дій, зокрема, до передачі зброї Україні.

Нарешті, Ізраїль почав діяти".

Фото — скріншот

Матеріали, розміщені у рубриці «Блоги», відображають власну думку автора та можуть не співпадати з позицією редакції.

335

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram