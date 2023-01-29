В Ірані атаковані військові об'єкти, ЗМІ заявляють про початок спецоперації Ізраїлю: що відбувається (відео)

Останніми днями на Близькому Сходібуло «гучно» — після нещодавніх терактів в Ізраїлі кілька потужних вибухів пролунали в Ірані — повідомляється про атаку на військові підприємства.

Як пише ізраїльський ресурс newsru.co.il, після вибуху на військовому заводі в Ісфахані ввечері 27 січня було атаковані об'єкти Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) та міністерства оборони в інших регіонах країни. За даними видання, офіційно поки що підтверджено лише атаку міні-дронів на військовий завод в Ісфахані.

Також надходили повідомлення про вибух і сильну пожежу в промисловій зоні Тебризу на півночі Ірану, спрацювала повітряна тривога на авіабазі «Фатех», де розташовуються літаки, гелікоптери та ракетні склади КВІР у місті Карадж, що за 20 км на захід від Тегерана. Після цього було чути вибухи.

Є інформація про вибухи у небі над містом Решт, на північному заході Ірану, де перед цим було чути сигнали повітряної тривоги. Не виключено, що працювала ППО. А у ніч проти 29 січня над Тегераном були помічені винищувачів іранських ВПС, чулася стрілянина з зенітних гармат. За неофіційними даними, була атака на склади боєприпасів у районі Таркаман (гірський район на схід від Тегерану).

За даними агентства IRNA, вечірня атака на склад із боєприпасами міністерства оборони Ірану в Ісфахані була проведена із застосуванням міні-дронів, один з яких був збитий. Стверджувалося, що «ніхто не постраждав і пошкодження на військовому об'єкті незначні». Зазначається, що в цьому районі розташовуються не лише військові заводи, які виробляють ракети та безпілотні літаки, а й ядерні об'єкти.

Арабські масмедіа стверджують, що вибухи в Ірані — ізраїльська спецоперація. Втім, офіційно відповідальність за атаку на себе поки що ніхто не взяв.

Нагадаємо, що днями в Ірані було скоєно напад на посольство Азербайджану. 50-річний чоловік застрелив із автомата начальника служби охорони посольства та поранив ще двох охоронців. Його затримали. Нападник стверджував, що зробив це з «особистих причин».

Фото — скріншот

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