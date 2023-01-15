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Культура та мистецтво

Помер Вахтанг Кікабідзе

13:10 15 січня 2023
Помер Вахтанг Кікабідзе

Відомий грузинський співак, актор та заслужений артист України Вахтанг Кікабідзе, який підтримав Україну в її протистоянні російському ворогові, помер. Про це повідомив телеканал Mtavari Arkhi.

Йому було 84 роки.

Під час останнього параду до Дня незалежності України у 2021 році він був у Києві та отримав від президента Володимира Зеленського орден князя Ярослава Мудрого.

Як писали «ФАКТИ», у жовтні 2021 року померла дружина співака Ірина Кебадзе. Після смерті дружини грузинський виконавець сильно здав і погано себе почував.

Втім, незважаючи на погане здоров'я, влітку минулого року Кікабідзе присвятив свій концерт у Батумі нашій країні. Кошти, зібрані від виступу на честь 84-річного дня народження артиста, направили на підтримку ЗСУ. Зокрема, вдалося придбати та передати на фронт мікроавтобус та сухпайки.

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