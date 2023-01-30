Колишній чоловік Дженніфер Лопес одружився вчетверте

У суботу, 28 січня, у Майамі відбулося пишне весілля відомого співака та актора Марка Ентоні та учасниці кількох конкурсів краси Наді Феррейра, володарки титулу «Міс Парагвай». Свідками з боку нареченого були Девід Бекхем та мексиканський мільярдер Карлос Слім, який колись був найбагатшою людиною у світі за версією журналу Forbes.

54-річний наречений був у смокінгу від Christian Dior. 23-річна наречена вибрала сукню популярного бренду Galia Lahav. Його заснувала уродженка білорусі Галя Лахав, яка живе та працює в Ізраїлі.

Для Наді це перший шлюб. Марк одружився вчетверте. Його першою дружиною була Даянара Торрес, володарка титулу «Міс Всесвіт». Вони одружилися 2000 року. Даянара народила двох синів — Крістіана та Раяна. Подружжя розлучилося у 2002 році. Однак потім помирилися і знову присягнули у вірності один одному. Це не допомогло. У 2003 році Ентоні та Торрес розійшлися остаточно.

Другою дружиною співака була Дженніфер Лопес. Їхнє весілля відбулося 2004 року. Причому все трималося в найсуворішому секреті до останньої миті. Навіть гості були впевнені, що йдуть на звичайну вечірку. 22 лютого 2008 року Лопес народила близнюків. У липні 2011 року подружжя оголосило про розлучення.

На початку 2012 року Ентоні почав зустрічатися із моделлю Шеннон де Ліма. Незабаром вони розлучилися. Марк після цього крутив роман за романом. У листопаді 2014 року він несподівано одружився з Шеннон. Через рівно два роки подружжя розлучилося.

Про роман Ентоні та Наді Феррейра вперше заговорили на початку минулого року. Вісім місяців тому Марк зробив їй пропозицію.

Як повідомляє журнал Hola!, на весіллі було багато знаменитостей. Девід Бекхем приїхав зі своєю дружиною Вікторією. Серед гостей були популярний співак Луїс Фонсі, зірка Голлівуду Сальма Хаєк, актор, співак та режисер Лін Мануель Міранда.

А ось із п'ятьох дітей Ентоні були присутні лише його сини Крістіан та Раян.

Раніше «ФАКТИ» повідомляв про те, як пройшло весілля Дженніфер Лопес та Бена Аффлека.

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