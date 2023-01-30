Чи віддасть Україна частину сходу: експерт пояснив, як ЗСУ зможе втілити успішний контрнаступ

Експерт з безпеки та колишній високопоставлений офіцер британської розвідки Філіп Інгрем сказав в інтерв'ю Sky News, що Україні, можливо, доведеться відмовитися від частини території навколо східного міста Бахмут, щоб «виграти час». Це дозволило б Києву відправити свої «найкращі війська» для тренувань на нових танках і бойових машинах, які були обіцяні численними західними союзниками.

Він додав, що переміщення елітного танкового підрозділу до Луганської області може свідчити про те, «що саме тут росіяни потенційно планують певну форму весняного контрнаступу».

«Надходять повідомлення про переміщення російської 2-ї мотострілецької дивізії, що входить до складу 1-ї гвардійської танкової армії, яка була розгромлена під час наступу на Київ майже рік тому. Їх перекинули в Луганську область, і якщо вони там, це може означати, що саме тут росіяни потенційно планують якийсь весняний контрнаступ», — зазначив пан Інгрем.

За його словами, росіяни, швидше за все, «захочуть зробити щось до того, як ці західні танки, про які ми постійно чуємо, будуть розгорнуті в цьому районі». Він сказав: «Далі, якщо заглибитися в деталі, то все відбувається навколо Бахмутської траси».

«Кілька тижнів тому росіяни захопили Соледар на північ від Бахмута. Вони атакували вночі на південь від Бахмута і намагаються оточити його, тому що там є дороги, які є лініями зв'язку, які вони намагаються захопити. Потім вони використають це як плацдарм, щоб прорватися через решту області і спробувати досягти якогось успіху. Українці утримують їх, вони закріплюють їх на місці», — сказав експерт.

Однак він сказав: «Українцям, ймовірно, доведеться віддати частину території, щоб виграти трохи часу. Їм потрібен цей час, щоб відправити частину своїх найкращих військ на навчання на нових танках, на навчання на нових бойових машинах — щоб підготуватися до потенційного контрнаступу».

Нагадаємо, що за інформацією Bloomberg путін планує розпочати новий наступ на Україну в лютому-березні і готовий до багаторічної війни.

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