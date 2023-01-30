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Україна

Рашисти завдали ракетного удару по центру Харкова, загинула жінка

8:07 30 січня 2023
руйнування

Вночі у неділю, 29 січня, росіяни обстріляли центральну частину Харкова. Голова обласної військової адміністрації Олег Синегубов повідомив, що обстріл здійснювався ракетами комплексу С-300.

Ракета влучила у чотириповерховий житловий будинок. Вибухом частково зруйновано його дах та верхній поверх. Виникла пожежа.

Загинула жінка похилого віку. Її чоловіка врятували рятувальники. Він та ще двоє мешканців отримали поранення.

На момент прибуття підрозділів ДСНС горів зруйнований дах будинку на площі близько 450 кв. Щоб дістатися осередків горіння, пожежникам доводилося розбирати завали. О 23:38 пожежу вдалося локалізувати, а о 03:18 повністю ліквідувати, повідомили в обласному главку ДСНС.

Нагадаємо, вчора під обстріл російських загарбників потрапив Херсон. Удар припав на обласну клінічну лікарню. 3 людей загинуло, 6 — отримали поранення.

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