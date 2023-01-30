Мінус 500 окупантів, 4 танки, 2 радіолокаційних станції та склад боєприпасів: у Генштабі підбили підсумки боїв у неділю

Протягом минулої, 340-ї доби повномасштабного вторгнення ворог завдав по території України авіаційного та три ракетних удари, один з яких — по Харкову. Наступальні дії окупантів тривають на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

На Донбасі підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Ямполівка, Роздолівка, Васюківка, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське, Кліщіївка, Курдюмівка та Озарянівка Донецької області.

На Запорізькому напрямку від вогню артилерії противника постраждали райони більш як 15 населених пунктів, а на Херсонському — місто Херсон. Є постраждалі серед мирних мешканців.

Тим не менше втрати ворога зростають — так, до одного із місцевих моргів Горлівки Донецької області лише 28 січня привезли близько 20 тіл загиблих окупантів з районів Новобахмутівки та Майорська.

Минулої доби оборонці України знищили ще майже півтисячі ворогів, 4 танки, артилерійську систему, 3 БММ, а також 4 паливозаправника.

Наша авіація протягом доби завдала удару по зенітно-ракетному комплексу противника та 2 удари по районах зосередження окупантів. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили 2 радіолокаційних станції, склад боєприпасів та один інший важливий об’єкт противника.

Нагадаємо, президент Зеленський закликав партнерів пришвидшити постачання озброєнь в Україну, аби не допустити затягування війни.

Фото Генштабу ЗСУ

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