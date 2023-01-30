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«Маємо зробити час нашою зброєю»: Зеленський назвав ключові чинники перемоги у війні

8:15 30 січня 2023
Володимир Зеленський

Ситуація на Донбасі дуже жорстка: на всіх напрямках постійно відбуваються штурми ворога, який намагається прорвати нашу оборону.

Про це сказав у зверненні за результатами 340-го дня війни президент Володимир Зеленський.

«Ворог не рахує людей і попри численні свої втрати зберігає високу інтенсивність атак. У деяких своїх війнах росія втрачала загалом менше, ніж кладе там, зокрема під Бахмутом. І протиставити цьому можна лише надзвичайну стійкість і повне розуміння того, що, захищаючи Донеччину, наші воїни захищають усю Україну. Бо кожен зупинений крок ворога саме там — це десятки недопущених кроків окупантів на інших напрямках», — впевнений очільник Української держави.

На думку президента Зеленського, потрібно робити все, щоб наш тиск переважив штурмові можливості окупантів. І дуже важливо при цьому зберігати динаміку оборонної підтримки від наших партнерів.

«Швидкість постачання була й буде одним із ключових чинників у цій війні. росія сподівається затягнути війну, виснажувати наші сили. Отже, ми маємо зробити час нашою зброєю. Маємо пришвидшувати події. Пришвидшувати постачання й відкриття нових потрібних збройних опцій для України», — наголосив президент України.

Цього тижня ми маємо вагомі оборонні результати у відносинах зі Сполученими Штатами, Німеччиною, Польщею, Канадою, Бельгією, Норвегією, Італією та іншими країнами.

«Наступний тиждень маємо зробити не менш сильним для нашої оборони», — вважає Володимир Зеленський.

Нагадаємо, напередодні президент Зеленський висловив упевненість в тому, що якихось табу в постачанні Україні зброї для захисту від російського терору бути не може.

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