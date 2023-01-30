Вони дуже потужні: британський солдат пояснив, чому Challenger, передані Україні, викликають жах у росіян

Фінське видання Iltalehti поцікавилось у британського солдата НАТО про нове озброєння, що отримає українська армія. Про бойові танки Leopard було багато розголосу на міжнародному рівні. Менше уваги приділено тому, що Британія була першою країною, яка вирішила надати українцям важкі бойові танки. Британці надають 14 бойових танків Challenger 2 для формування бронетанкової бригади. Старший сержант Адам Фіні — командир екіпажу танка Challenger 2, прокоментував його унікальність.

«Екіпаж Challenger 2 складається з чотирьох осіб: водія, навідника, заряджаючого та командира. Він здатен їздити по бездоріжжю зі швидкістю 60 кілометрів на годину. Він важить від 60 до 70 тонн. Вага залежить від кількості доданого озброєння. Танк легко керується і має високу підвіску. Під час руху ви ледь відчуваєте більшість нерівностей місцевості. Основне озброєння — 120-мм гармата. Ми можемо стріляти з неї на дальність до п'яти кілометрів. Більшість наших цілей знаходяться на відстані від одного до двох кілометрів, якщо ми намагаємося знищити важку бронетехніку».

Щодо того, чи можна із цього танку знищити ворожий на відстані двох кілометрів, то британський солдат заявив, що все залежить від того, чи зможе екіпаж влучити в ціль з першого пострілу.

«Ми можемо знищувати транспортні засоби на відстані до п'яти кілометрів, — додав Адам Фіні. — Танк дасть українцям можливість виконувати багатоцільові завдання та знищувати транспортні засоби на відстані до п'яти кілометрів. Вони, безумовно, будуть вдячні за отримання Challenger 2».

Танки Challenger брали участь у бойових діях в Боснії, Косово та Іраку. Королівський бронетанковий полк пишається своєю історією: ворогу не вдалося знищити жодного.

Нагадаємо точку зору американського військового експерта Філліпа Карбера: «Ви кажете, що ми вам даємо недостатньо. Але це ви ж не робили нічого, щоб у вас це все було».

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