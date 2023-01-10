Велика Британія розглядає можливість постачання Україні танків Challenger 2 для боротьби з російськими військами

Обговорення про постачання кількох основних бойових танків британської армії Challenger 2 українським збройним силам ведуться «протягом декількох тижнів», повідомило західне джерело, знайоме з ходом переговорів, повідомляє Sky News. Такий крок ознаменував би значне посилення підтримки України з боку Заходу і міг би спонукати інших союзників по НАТО, зокрема Німеччину, наслідувати його приклад.

Уряд Ріші Сунака ще не прийняв остаточного рішення, але якщо Велика Британія дасть згоду на таке постачання, вона стане першою країною, яка відгукнеться на прохання українських лідерів оснастити свою армію потужними західними танками.

Група країн на чолі з США, до якої входять близько 50 держав, включаючи Велику Британію, яка надає військову підтримку Україні, має провести наступне засідання 20 січня. Будь-які оголошення про нову допомогу, наприклад, танки, можуть бути пристосовані до засідання Контактної групи. Одне з джерел припустило, що Британія може надати близько 10 Challenger 2, що достатньо для оснащення танкової роти.

Джерело зазначило, що саме по собі це не буде «зміною правил гри», але все ж таки матиме величезне значення, оскільки цей крок подолає бар'єр, який досі заважав союзникам надавати західні танки Україні через побоювання, що це буде сприйнято росією як надмірна ескалація конфлікту. Це, своєю чергою, може спонукати інших союзників зробити те ж саме, вважають джерела.

Міністерство оборони Великобританії не підтвердило, але й не спростувало інформацію про те, що британський уряд розглядає можливість надання Україні танків. Про це заявив офіційний представник міністерства: «Уряд взяв на себе зобов'язання зрівняти або перевищити тогорічне фінансування військової допомоги Україні у 2023 році, і ми продовжимо розвивати нещодавні пожертви шляхом навчання та подальшої передачі обладнання. На сьогодні ми надали Україні понад 200 броньованих автомобілів, включаючи автомобілі Stormer, озброєні ракетами Starstreak. Ми також передали десятки тисяч предметів, зокрема каски й бронежилети, мобільні й логістичні транспортні засоби, протитанкову зброю, ракети й системи ППО, зимове і медичне обладнання».

Танк Challenger 2, що перебуває на озброєнні з 1994 року, важить 62,5 тонни й має на озброєнні 120-мм нарізну гармату і 7,62-мм кулемет.

Нагадаємо, що США, Німеччина та Франція вперше з початку війни погодилися надати Україні наступальні озброєння.

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