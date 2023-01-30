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Події

Трагедія на Київщині: генератор вбив трьох людей

10:17 30 січня 2023
генератор

У Княжичах Київської області загинули троє людей через неправильну експлуатацію генератора.

Люди отруїлися чадним газом через те, що агрегат був встановлений у гаражному приміщенні з поганою вентиляцією.

Про це повідомив начальник поліції Київської області Андрій Небитов.

Трагедія сталася у приватному будинку. Поліцейські без ознак життя виявили 45-річного господаря та двох його гостей: 51-річного чоловіка та 48-річну жінку.

«За попередніми даними, трагедія сталася через установку генератора у гаражному приміщенні, яке примикало до будинку і мало погану вентиляцію. Наразі працівники Броварського управління поліції Київської області встановлюють всі обставини інциденту», — повідомив Небитов.

Він закликав українців чітко дотримуватись інструкцій з експлуатації опалювальних приладів та інших систем живлення.

Раніше у Києві на Позняках сталася масштабна пожежа, причиною якої став генератор.

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