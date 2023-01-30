Трагедія на Київщині: генератор вбив трьох людей
У Княжичах Київської області загинули троє людей через неправильну експлуатацію генератора.
Люди отруїлися чадним газом через те, що агрегат був встановлений у гаражному приміщенні з поганою вентиляцією.
Про це повідомив начальник поліції Київської області Андрій Небитов.
Трагедія сталася у приватному будинку. Поліцейські без ознак життя виявили 45-річного господаря та двох його гостей: 51-річного чоловіка та 48-річну жінку.
«За попередніми даними, трагедія сталася через установку генератора у гаражному приміщенні, яке примикало до будинку і мало погану вентиляцію. Наразі працівники Броварського управління поліції Київської області встановлюють всі обставини інциденту», — повідомив Небитов.
Він закликав українців чітко дотримуватись інструкцій з експлуатації опалювальних приладів та інших систем живлення.
Раніше у Києві на Позняках сталася масштабна пожежа, причиною якої став генератор.587
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