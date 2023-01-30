Страховий стаж: який період навчання в Пенсійному фонді не врахують

У страховий стаж для обчислення пенсії зараховують періоди навчання у вищих та середніх спеціальних навчальних закладах, професійно-технічних навчальних закладах, але є винятки. Про один з них експерти видання На пенсії розповіли після отримання листа невдоволеного українця.

«Чому не зарахують до страхового стажу, навчання (1976 — 77 рр.) на підготовчих відділеннях інституту, 10 місяців. Запис у трудовій книжці є? - запитав чоловік.

Фахівці Пенсійного фонду відповіли, що згідно з Положенням про підготовче відділення при вищому навчальному закладі, підготовчі відділення, як і підготовчі курси, створюються для загальноосвітньої підготовки для вступу до вищого навчального закладу, навчання на яких дає право вступу до цих навчальних закладів без вступних іспитів. Навчання на підготовчих відділеннях (курсах) є додатковою послугою навчального закладу, метою якої є підготовка до вступу до навчального закладу. Оскільки після навчання на підготовчих відділеннях (курсах) особа не отримує певних освітнього та освітньо-кваліфікаційного рівнів, до стажу роботи зараховується лише період від дня зарахування студентом першого курсу вищого навчального закладу до закінчення або відрахування.

Статтею 53 Закону України «Про вищу освіту» передбачено, що студент (слухач) — це особа, яка в установленому порядку віднесена до вищого навчального закладу та навчається з метою здобуття певних освітнього та освітньо-кваліфікаційного рівнів.

Також варто зазначити, що й час навчання у вузах після 1 січня 2004 року (якщо особа не працювала) не зараховується до страхового стажу, оскільки студенти загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню не підлягають.

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