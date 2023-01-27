Пенсіонеру на замітку: як перевірити, чи зараховані певні періоди роботи у трудовому стажі

Дані про пенсійний страховий стаж, що враховується при призначенні пенсійних виплат, можна отримати в підрозілах Пенсійного фонду України, перевіривши, чи включені до нього ті чи інші періоди.

Як пише видання «На пенсії», це також можна зробити на порталі електронних послуг ПФУ (portal.pfu.gov.ua), переглянувши інформацію в розділі «Електронна пенсійна справа».

У ньому містяться:

основні дані (номер пенсійної справи та особового рахунку, вид пенсії, дата її призначення);

довідка про зарплату, яка була врахована під час призначення (перерахунку) пенсії;

довідка про стаж, врахований для визначення права на пенсію;

довідка про стаж, врахований для розрахунку пенсії.

Перший витяг з пенсійної справи стає доступним для формування протягом трьох днів після реєстрації на порталі. Подальше оновлення виписки відбувається у першій декаді кожного наступного місяця.

Нагадаємо, що документом для підтвердження стажу є не лише паперова трудова книжка (до січня 2004 року, після цього — дані з реєстру застрахованих осіб про сплату страхових внесків), а й електронні документи з накладенням е-підпису.

Фото Pixabay

198

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram