Пенсія буде більшою: як збільшити зарплату при обчисленні майбутніх пенсійних виплат

За національним законодавством, якщо людина має 30 років страхового стажу, це означає, що її пенсія буде дорівнювати 30% від її зарплати. Питання у тому, який розмір заробітної плати візьмуть за основу при обрахунку виплат.

Про різні нюанси цього процесу розповів незалежний пенсійний консультант Сергій Коробкін.

Для обчислення розміру пенсії за віком враховується заробітна плата (дохід) за весь період страхового стажу, починаючи з 1 липня 2000 року. За бажанням пенсіонера та за умови підтвердження довідки про заробітну плату первинними документами для обчислення пенсії також враховується заробітна плата за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд по 30 червня 2000 року незалежно від перерв. Довідку про зарплату за 5 років до 2000 року просять в обов’язковому порядку лише тоді, коли страховий стаж, починаючи з 1 липня 2000 року становить менше 60 місяців.

Дані про зарплату після 1 липня 2000 року вже є в Реєстрі застрахованих осіб Пенсійного фонду і при призначенні пенсії враховуються автоматично. Перевірити свої індивідуальні дані людина може заздалегідь на порталі електронних послуг Пенсійного фонду або навіть в додатку «Дія» (там формуються довідки ОК-5 та ОК-7). Можна це зробити і особисто відвідавши місцеве відділення Пенсійного фонду.

Що стосується зарплати до 1 липня 2000 року, то вона підтверджується виключно в паперовій формі і тільки за умови, якщо збереглися первинні документи про її нарахування. Такі довідки видаються за місцем роботи чи архівними установами на підставі особових рахунків, платіжних відомостей та інших документів про нараховану та сплачену зарплату. Якщо ж архівні установи не можуть видати довідку за встановленою формою з розшифровкою виплачених сум за видами заробітку, вони можуть видавати довідки, що відповідають даним, наявним в архівних фондах, без додержання цієї форми.

Щоб знати конкретну суму зарплати, яка буде врахована для призначення пенсії, необхідно знати два показники — показник середньої зарплати по Україні за три роки, що передують року звернення за призначенням пенсії та індивідуальний коефіцієнт зарплати.

З першим показником легше — Пенсійний фонд щороку оприлюднює відповідні дані. Наприклад, тим, хто йшов на пенсію минулого року, застосовували показник середньої зарплати по країні за 2019−2021 роки, що склав 10846,37 грн.

Щоб дізнатися, який показник буде враховуватися цього року, необхідно дочекатися оприлюднення показника середньої зарплати за 2022 рік і зіставити його з показниками за 2020 і 2021 роки. Поки нові пенсії призначаються з показником минулого року. Коли з’явиться новий показник, то пенсії, призначені на початку 2023 року, мають автоматично перерахувати.

Особливістю чинної пенсійної системи є саме те, що чим пізніше людина виходить на пенсію, тим вищий показник середньої зарплати застосовують для її обчислення.

Після того, як дізналися показник середньої зарплати, необхідно вирахувати індивідуальний коефіцієнт зарплати. Для цього потрібно взяти зарплату людини за кожен місяць і розділити її на середню зарплату по країні цього місяця.

Далі ми маємо дізнатися середній коефіцієнт за всі місяці, які приймають участь в розрахунку, а потім знайти середнє значення. Це і буде так званий індивідуальний коефіцієнт зарплати. Звісно, що такі розрахунки Пенсійний фонд проводить автоматично.

Щоб пенсія була вищою, відзначає експерт, бажано мати і більше стажу, і високу зарплату. При цьому зарплата має бути високою протягом усіх років, а не лише в конкретні періоди.

Крім того, людина, яка офіційно отримує мінімальну зарплату, віднедавна може самостійно збільшити свій індивідуальний коефіцієнт зарплати. Припустимо, вона добровільно доплатить державі в певному місяці ще 1474 грн. В такому разі при призначенні пенсії буде вважатися, що зарплата у людини в цьому місяці була не 6700 грн, а вдвічі більшою — 13400 грн. Якщо так робити регулярно, то картина з розміром зарплати покращиться, що в кінцевому результаті може відіграти позитивну роль у розрахунку пенсії. Звісно, все це за умови, що у людини є можливість робити такі внески. Відповідне нововведення з’явилося з ухваленням Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення механізму участі в загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванні», який набув чинності в грудні 2022 року.

Слід зауважити що існує таке поняття, як оптимізація заробітку. Це коли з періоду, за який враховується заробітна плата для обчислення пенсії, виключається період до 60 найменш вигідних місяців зарплати підряд, за умови, що зазначені періоди складають не більш як 10% тривалості страхового стажу. Це можуть бути періоди строкової військової служби, догляду за особою з інвалідністю, періоди запровадження карантину, період воєнного стану та деякі інші.

Нагадаємо, раніше у Пенсійному фонді пояснили, хто може вийти на пенсію у 54 роки.



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