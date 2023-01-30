Аліна Гросу знову потрапила до лікарні: що сталося

Популярна українська співачка та акторка Аліна Гросу, яка поїхала до США, опинилася в шпиталі в Індії. Артистка зізналася, що сподівалася на самостійне відновлення організму після хірургічно втручання. Але впоратися з проблемою зі здоров’ям Аліні не вдалося. Тому звернулася до фахівців й лягла на лікування до аюрведичного шпиталю. Там вона проходить реабілітацію, дотримується спеціального харчування та приймає ліки.

«Після операції думала, що сама викарабкаюся, але вирішили мене відправити на реабілітацію до госпіталю. Він аюрведичний і повністю спрямований на реабілітацію організму, підвищення імунної системи, очищення організму, оздоровлення. Дуже велика кількість ліків, процедури. Деякі болючі, деякі не дуже приємні. З прикольного — тут є йога», — розповіла Аліна в Інстаграм.

Крім того, зірка дотримується вегетаріанської дієти. Та й порції в госпіталі, за її словами, замалі. Раціон складається з овочів та фруктів.

Також Аліна розповіла, що знайомиться з культурою країни та насолоджується спокоєм.

«Потрібно висловити подяку власникам за те, що вони знайомлять тебе з культурою країни. У госпіталі в основному перебувають дорослі люди, або похилого віку. Тут повний спокій», — розповіла артистка.

Нагадаємо, раніше Гросу двічі потрапляла до лікарні в Україні, перенесла складну операцію. Також на її стан, очевидно вплинув розрив стосунків з російським актором та режисером Романом Полянським, який повернувся до Москви.

Аліна зізналася, що вони більше не разом.

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