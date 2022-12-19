Аліна Гросу залишила Україну, співачка поїхала до США

Популярна співачка та акторка Аліна Гросу, бойфренд якої Роман Полянський знайшовся в росіїї, поїхала з України до США. Про це вона розповіла в Інстаграм, опублікувавши фото з Лос-Анджелесу. За словами Аліни, за кордоном вона буде вдосконалювати свої акторські та вокальні здібності.

«Зараз я знаходжуся в LA, підвищую акторську та вокальну кваліфікацію. Благодійністю я не перестаю займатися, частково залишила цю добру справу своїм батькам, все інше мені вдається робити звідси. Хочу, щоб моєю країною і нашими людьми пишалися звідусіль. І де б я не була, хочу залишатися корисною», — написала Аліна.

Багато підписників підтримали її, але багато обурилися її вчинком, докоряють за те, що залишила країну під час війни.

Аліна відповіла на хвилю критики і зазначила, що не вважає свій вчинок чимось ганебним.

«Я була в Україні всі ці майже 10 місяців, так що ця тема мене не стосується. Я була, доки відчувала, що потрібна не тільки допомога, а ще й моя особиста присутність. Я, напевно, одна із небагатьох, хто був постійно в країні, не виїхав у перші ж дні війни, а залишався з людьми», — відповіла Гросу.

Нагадаємо, під час війни співачка пережила непрості особисті часи. Вона потрапила до лікарні, перенесла складну операцію. Окрім того, за чутками, Аліна Гросу розійшлася зі своїм хлопцем — російським актором та режисером Романом Полянським. Він поїхав до Москви.

Фото — Інстаграм Аліни Гросу

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