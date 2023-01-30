«Битва за титан»: стало відомо, що допоможе Україні після перемоги швидше відновити економіку

Західна підтримка України протягом останнього року нерозривно пов'язала США та їхніх союзників з Європейського Союзу і НАТО з долею Києва. Друге вторгнення президента путіна в країну, схоже, обернулося проти нього, штовхнувши Україну глибше в обійми євроатлантичної спільноти і зміцнивши амбіції Києва щодо членства в ЄС і НАТО. У США і союзних країнах докладають зусиль для виявлення, розробки та використання титану з України у вигляді ключового металу, що має вирішальне значення для розробки найпередовіших військових технологій Заходу, які сформують основу майбутнього стримування проти росії і Китаю. Про це повідомляє Newsweek.

Титан — легкий, але міцний метал, який широко використовується у передових військових технологіях, таких як винищувачі, гелікоптери, військові кораблі, танки, ракети дальнього радіуса дії та багато інших. Якщо Україна переможе, США та їхні союзники отримають можливість створити новий канал постачання титану.

Видання пише: Україна — одна з семи країн, що виробляють титанову губку, основу для металевого титану. Китай і росія — найвідоміші стратегічні конкуренти Америки — входять до цієї обраної групи.

За даними геологічної служби США, минулого року Китай виробив понад 231 000 тонн титанової губки, що становить 57% світового виробництва. Далі йдуть Японія з 17% і росія з 13%. Казахстан виробив майже 18 000 тонн, а Україна — понад 4 000 тонн.

Озброєння москвою енергетичних ресурсів викликало побоювання у Вашингтоні та інших столицях НАТО, що кремль може одного дня також заморозити експорт титану, що поставить аерокосмічні та оборонні компанії у скрутне становище. Залежність Заходу від російського титану означає, що цей метал поки що уникає санкційних кампаній, запроваджених проти москви США, ЄС та їхніми союзниками.

«Україна має дійсно значні поклади рідкоземельних мінералів, і якщо ми правильно розіграємо наші карти, це може стати дійсно привабливою альтернативою російським і китайським джерелам, від яких зараз існує велика залежність, — сказав Newsweek один зі співробітників Конгресу, який побажав залишитися невідомим. — Оскільки на Заході дедалі частіше точаться дебати про те, чому в наших інтересах продовжувати підтримувати Україну, я думаю, що це один з аргументів, який ви будете чути все частіше».

За даними геологічної служби США, росія має відносно низький рівень запасів титанових мінералів, і в 2021 році Україна фактично була її основним джерелом імпорту титану. Більшість бойових дій зосереджена на сході та півдні України, де знаходяться багатства надр на трильйони доларів. У перші місяці вторгнення російські війська захопили щонайменше два родовища титанової руди. Ще до лютневої атаки москва намагалася отримати життєво важливі титанові ресурси через свою корумповану мережу олігархів в Україні.

Титан, як повідомило Newsweek джерело в оборонній промисловості, необхідний для створення зброї, яка допоможе стримувати Пекін.

Стівен Бланк, старший науковий співробітник Інституту досліджень зовнішньої політики і колишній професор російських досліджень у Військовому коледжі армії США, сказав в інтерв'ю Newsweek, що Україна може постачати значні обсяги титану на Захід вже через декілька місяців після закінчення війни.

«Вони повинні відбудувати всю країну зверху донизу, що насправді є чудовою можливістю для інвесторів, якщо задуматися», — додав Бланк.

За його словами, для розкриття потенціалу потрібна підтримка урядів у Києві та Вашингтоні.

Тим часом експерти зазначають, що росія назавжди втратила свою колишню економічну міць на світовому ринку.

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