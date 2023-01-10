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Події

Трагедія на Дніпропетровщині: у пожежі загинула жінка з дитиною, чоловік дивом врятувався

10:52 10 січня 2023
пожежа

У вівторок, 10 січня, у селі Дніпровське Кам'янського району Дніпропетровської області сталася трагедія. Під час пожежі загинули жінка та дитина.

Пожежа виникла всередині одноповерхового житлового будинку на вулиці Чкалова селища Дніпровське, повідомили в обласному главку ДСНС.

Прибувши за вказаною адресою, рятувальники намагалися винести з дому жінку та дитину, але коли приборкали полум'я, то знайшли у будинку обгорілі тіла 33-річної жінки та трирічної дівчинки.

Постраждалий батько сімейства до приїзду пожежників уже був на вулиці. Він отримав численні опіки тіла.

За інформацією рятувальників, вогнем знищено дах будинку, а також домашнє майно усередині площі 70 кв.

До гасіння займання було залучено 10 осіб особового складу та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

Нагадаємо, 2 січня у Львові сталася пожежа у багатоповерховому будинку. Пожежникам вдалося врятувати 60 людей.

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