Відключення електроенергії: жителям яких регіонів доведеться обходитись без світла (список)

В Україні тривають відключення електроенергії в рамках регіональних лімітів, наданих диспетчерами «Укренерго». При цьому в більшій частині регіонів застосовано стабілізаційні (планові) відключення, а в Донецькій та Одеській областях — екстрені. Про це пише РБК-Україна.

Київ

За даними ДТЕК «Київські електромережі», ліміти споживання електроенергії, що їх надали в НЕК «Укренерго», дозволяють застосовувати графіки стабілізаційних відключень. Перевірити інформацію щодо поточних відключень або ознайомитись з графіком можна за посиланням.

Кіровоградская область

Як розповіла речниця «Кіровоградобленерго» Олена Данильченко, 30 січня у Кропивницькому та області діють графіки погодинних відключень електроенергії: 2 години електрика є, 2 години немає.

Донецька область

За даними ДТЕК «Донецькі електромережі», в регіоні відбуваються екстрені відключення світла. Графіки стабілізаційних відключень, які були складені раніше, наразі неактуальні.

Сумська область

За даними голови Сум Олександра Лисенка, у зв’язку з гострим дефіцитом потужності в об’єднаній енергосистемі з 8:00 застосовуються графіки стабілізаційних відключень за схемою 4 години світла немає, а 2 години — є.

Миколаївська область

30 січня триватимуть погодинні відключення електроенергії. Споживачів розділено на 3 групи, яких вмикають по черзі.

Одеська область

Як повідомляє ДТЕК «Одеські електромережі», після ракетного обстрілу Одеси та області зранку 26 січня, на всій території регіону 29 січня продовжать діяти екстрені відключення світла.

Вінницька область

За даними «Вінницяобленерго», 30 січня у Вінницькій області задіяно рівномірне обмеження електропостачання відповідно до графіка погодинного відключення.

Черкаська область

За даними ПАТ «Черкасиобленерго», по Черкаській області продовжать діяти графіки погодинних відключень.

Втім, у разі дотримання лімітів потужності подача електроенергії триватиме довше, а вночі (орієнтовно з 00:00 до 06:00) відключень не планується.

Дніпропетровська область

Ліміти споживання електроенергії, що надав НЕК «Укренерго», дозволяють застосовувати графіки стабілізаційних відключень (ГПВ). Перевірити інформацію щодо поточних відключень або ознайомитись з графіком можна за посиланням.

Нагадаємо, раніше в енергетичній компанії YASNO пояснили, від чого залежать суми за електроенергію у платіжках, які не зменшуються навіть при фактичній відсутності світла.

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