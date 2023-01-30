Зима ще нікуди не йде: синоптики розповіли, якою буде погода до кінця тижня

На Україну насувається сніговий циклон — вже йде сніг на заході України, до вечора просунеться далі, до північних областей, попередила синоптик Наталка Діденко.

За її прогнозом, в останній день січня атмосферні фронти зумовлять періодичні опади у вигляді снігу та мокрого снігу практично повсюди в Україні.

Вітер очікується південно-західний та західний, помірний, у західних областях та на півночі можливі пориви до 14−18 метрів за секунду.

Температура ж повітря поки що залишається незмінною — протягом дня від 2 морозу до 3 тепла.

У Києві січень завершиться снігом, ожеледицею, нічним незначним морозом вночі та денними +1+3 градуси.

Втім, після 4-го лютого в Україну поступово заходитиме холодніша повітряна маса.

Як повідомляє ресурс Meteoprog, ближче до вихідних рахунок поступової перебудови синоптичних процесів, відбудеться надходження повітряних мас із півночі, у результаті температура повітря почне знижуватися, найбільше на Правобережжі. Крім того, під впливом атмосферних фронтів очікується періодичне випадання опадів у вигляді снігу та дощу. На більшій частині території України відновиться сніговий покрив, крім південних регіонів.

Нагадаємо, що на додачу до посилення опадів на українців на початку лютого очікують і потужні магнітні бурі.

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