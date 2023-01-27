В Україну йдуть снігопади та хуртовини: які регіони накриє першими

В Україні, де в січні неодноразово встановлювалися нові температурні рекорди через високу як для зими температуру, у суботу, 28 січня, очікується циклон Jan, який принесе у південну частину країни мокрий сніг та дощ.

«У неділю циклон зсунеться на Приазов'я і тому опади поширяться ще й на східні області та на частину Дніпропетровщини. На решті території України вихідними з явищ — хіба що тумани, тобто, без істотних опадів», — прогнозує синопткиня Наталія Діденко.

Температура повітря у нічні години — до 2−7 градусів морозу, впродовж дня — близько нуля градусів.

Фото Наталії Діденко

У Києві в вихідні дні, 28 та 29 січня, серйозні опади малоймовірні. Вночі — до 2−5 градусів морозу, у денні години — від 2 градусів морозу до 1 тепла.

З понеділка, 30 січня, опадів поступово побільшає, в країну зайдуть атмосферні фронти з заходу та північного заходу Європи — йтиме сніг та мокрий сніг.

Ось таку погодну карту на 28 та 29 січня дає «Укргідрометцентр».

Погода 28 січня

Погода 29 січня

До речі, народний синоптик Станіслав Щедрин раніше прогнозував, що в період 27 січня — 3 лютого по всій країні пройдуть сильні снігопади, хуртовини, можливі замети на дорогах, ожеледь, налипання мокрого снігу, рвучкий вітер, а на півдні — дощі з переходом в мокрий сніг. Втім, за його словами, сніговий покрив довго не триматиметься.

Нагадаємо, 1 січня у Києві вперше за 143 роки спостережень середньодобова температура повітря склала +10,3°С, що на 4,4°С вище рекордного значення температури для цього дня 2021 року. Кліматична норма перевищена на 13,8°С, що відповідає погоді середини квітня.

Фото Pixabay

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