В Україну йдуть снігопади та хуртовини: які регіони накриє першими
В Україні, де в січні неодноразово встановлювалися нові температурні рекорди через високу як для зими температуру, у суботу, 28 січня, очікується циклон Jan, який принесе у південну частину країни мокрий сніг та дощ.
«У неділю циклон зсунеться на Приазов'я і тому опади поширяться ще й на східні області та на частину Дніпропетровщини. На решті території України вихідними з явищ — хіба що тумани, тобто, без істотних опадів», — прогнозує синопткиня Наталія Діденко.
Температура повітря у нічні години — до 2−7 градусів морозу, впродовж дня — близько нуля градусів.
У Києві в вихідні дні, 28 та 29 січня, серйозні опади малоймовірні. Вночі — до 2−5 градусів морозу, у денні години — від 2 градусів морозу до 1 тепла.
З понеділка, 30 січня, опадів поступово побільшає, в країну зайдуть атмосферні фронти з заходу та північного заходу Європи — йтиме сніг та мокрий сніг.
Ось таку погодну карту на 28 та 29 січня дає «Укргідрометцентр».
До речі, народний синоптик Станіслав Щедрин раніше прогнозував, що в період 27 січня — 3 лютого по всій країні пройдуть сильні снігопади, хуртовини, можливі замети на дорогах, ожеледь, налипання мокрого снігу, рвучкий вітер, а на півдні — дощі з переходом в мокрий сніг. Втім, за його словами, сніговий покрив довго не триматиметься.
Нагадаємо, 1 січня у Києві вперше за 143 роки спостережень середньодобова температура повітря склала +10,3°С, що на 4,4°С вище рекордного значення температури для цього дня 2021 року. Кліматична норма перевищена на 13,8°С, що відповідає погоді середини квітня.
Фото Pixabay146
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram