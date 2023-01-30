Українцям перерахували вартість доставки газу: кому доведеться платити майже у 8 разів більше

В Україні у різних регіонах встановлено різний тариф на доставку газу.

Зокрема, у Києві за доставку одного кубометра газу беруть 38 копійок. На Вінниччині ціна доставки досягає 2,95 грн за кубометр, На Закарпатті 2,39 грн, на Львівщині — 2,82 грн, пише «Газправда».

Вартість доставки газу однакова незалежно від обсягів споживання. Якщо споживач газом не користувався, нарахування за доставку газу все одно буде. Сума у платіжці рахується, виходячи з обсягів споживання за минулий газовий рік (з жовтня до жовтня) та тарифу конкретного облгазу.

Варто зазначити, що чим більше споживачів газу, тим менша вартість доставки для кожної окремої родини.

Тож у Києві один з найнижчих тарифів на доставку газу.

Нагадаємо, уряд розробляє програму, яка дозволить після опалювального сезону повернутись до питання підвищення тарифів на комунальні послуги.

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