Українців попередили про можливе підвищення деяких комунальних тарифів

Уряд розробляє програму, яка дозволить після опалювального сезону повернутись до питання підвищення тарифів на комунальні послуги.

Про це в етері марафону сказав голова Національної комісії, яка здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКУ) Костянтин Ущаповський.

«Під егідою Кабміну працює робоча група, яка готує відповідні пропозиції для стабілізації ринку», — сказав він, відповідаючи на запитання, чи планується у 2023 році підвищення тарифів на комунальні послуги.

Ущаповський зазначив, що підвищення тарифів дозволить збільшити зарплати енергетикам та іншим працівникам критичної інфраструктури, а також проводити аварійні відновлювальні роботи.

«Зараз уряд разом з нами, разом з Міністерством енергетики шукає оптимальний шлях для того, щоб розробити програму, згідно з якою після закінчення опалювального сезону можна буде повернутися до тарифів», — пояснив голова НКРЕКУ.

Як відомо, у травні 2022 року Кабінет міністрів ухвалив законопроєкти, які пропонували запровадити на період воєнного часу та 6 місяців після його завершення мораторій на підвищення тарифів на тепло та гарячу воду, а також газ та його розподіл для всіх категорій споживачів.

19 серпня 2022 року президент України Володимир Зеленський підписав закон про мораторій на підвищення комунальних тарифів.

Але вже до кінця 2022 року подавалися пропозиції до НКРЕКУ щодо підвищення комунальних тарифів.

Нагадаємо, НКРЕКУ ухвалило рішення про підвищення тарифів на передачу електроенергії та диспетчеризацію у 2023 році. Підвищення пройде у три етапи: з 1 січня, з 1 квітня та з 1 липня.

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