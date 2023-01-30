Водій за зустрічній смузі схрещує руки перед собою: про що він попереджає

Водійський етикет вимагає від автолюбителів попереджати інших учасників дорожнього руху про різні події та аварійні ситуації. Звичайно, про них сигналізує і навігатор, однак водійська жестова мова виникла задовго до його появи.

Наприклад, не всі знають, що означає, коли зустрічний водій схрещує руки перед собою.

Водійське попередження

Такий сигнал має кілька трактувань, пише OBOZREVATEL.

Серед них:

попереду великий затор або аварія, яка сильно ускладнює рух;

дорога перед вами з якоїсь причини перекрита і потрібно шукати інший шлях;

ви їдете вулицею з одностороннім рухом, причому у зустрічному напрямку — в такому разі попередження можна отримати навіть від пішоходів.

У будь-якому разі треба пам'ятати, що попередження зустрічного водія є жестом ввічливості.

Нагадаємо, раніше водіям розповіли водіям розповіли про незаконність одного з «порушень», яке насправді не вважається технічною несправністю авто.

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