39.94 / 40.56 42.78 / 43.71
Київ: -1
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Клуб споживачів

Водій за зустрічній смузі схрещує руки перед собою: про що він попереджає

14:20 30 січня 2023
Водій за зустрічній смузі схрещує руки перед собою: про що він попереджає

Водійський етикет вимагає від автолюбителів попереджати інших учасників дорожнього руху про різні події та аварійні ситуації. Звичайно, про них сигналізує і навігатор, однак водійська жестова мова виникла задовго до його появи.

Наприклад, не всі знають, що означає, коли зустрічний водій схрещує руки перед собою.

Водійське попередження

Такий сигнал має кілька трактувань, пише OBOZREVATEL.

Серед них:

  • попереду великий затор або аварія, яка сильно ускладнює рух;
  • дорога перед вами з якоїсь причини перекрита і потрібно шукати інший шлях;
  • ви їдете вулицею з одностороннім рухом, причому у зустрічному напрямку — в такому разі попередження можна отримати навіть від пішоходів.

У будь-якому разі треба пам'ятати, що попередження зустрічного водія є жестом ввічливості.

Нагадаємо, раніше водіям розповіли водіям розповіли про незаконність одного з «порушень», яке насправді не вважається технічною несправністю авто.

280

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

машини

Українські водії назвали автомобілі, які краще не купувати: позбавте себе проблем

Частині українців виплатять по 3350 гривень: хто може сподіватися на допомогу

Частині українців виплатять по 3350 гривень: хто може сподіватися на допомогу

Українцям у Німеччині загрожують штрафи до 50 тисяч євро: про що треба знати

Українцям у Німеччині загрожують штрафи до 50 тисяч євро: про що треба знати

Мінус 10 кг протягом місяця: «скраб», який допоможе швидко прочистити шлунок і «зігнати» великий живіт (відео)

Мінус 10 кг протягом місяця: «скраб», який допоможе швидко прочистити шлунок і «зігнати» великий живіт (відео)

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту