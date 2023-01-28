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Смертельна ДТП на трасі Київ — Полтава: маршрутка влетіла у фуру (відео)

18:24 28 січня 2023
Скрін відео

В суботу, 28 січня, на трасі Київ -- Полтава сталася ДТП за участю маршрутки та фури.

Про це повідомляють Telegram-канали.



Подробиці аварії в коментарі ТСН.ua розповів речник поліції Полтавщини Юрій Сулаєв.

«Повна людей маршрутка на повному ходу врізалася у фуру. Подія сталася сьогодні на трасі Київ — Полтава, повідомляють про велику кількість поранених. На місце вже прибули рятувальники», — сказав він.

Речник поліції Полтавщини повідомив, що в аварії загинули водій та пасажир.

«За попередньою інформацією, водій та один пасажир загинули, 8 пасажирів отримали ушкодження», — розповів Сулаєв.

Водночас в ДСНС заявили, що погодні умови на Полтавщині не могли викликати ДТП, тому причина аварії криється в іншому.

Нагадаємо, наприкінці року через сніг під Києвом перекинулася маршрутка, під Львовом — мікроавтобус з пасажирами.

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