Не входить до переліку технічних несправностей: водіям розповіли про незаконність одного з «порушень»

Багато водіїв скаржаться, що їм поліція виписує штрафи за тріщину на лобовому склі. Але по закону це не вважається технічною несправністю. За повторне порушення автомобілістів позбавляють прав на 3−6 місяців.

Насправді карати за це не можуть, пише «Твоя машина».

Згідно з п. 6.8.5 ДСТУ 3649:2010 на вітровому склі не повинно бути сколів чи тріщин у зоні роботи склоочисників. Водночас такі пошкодження не є технічними несправностями автомобіля.

Згідно з правилами дорожнього руху, на автомобілі забороняється їздити у таких випадках:

- при виготовленні або переобладнанні з порушенням вимог стандартів, правил та нормативів щодо безпеки дорожнього руху;

- якщо не пройдено обов’язковий техконтроль (для ТЗ, що йому підлягають);

- якщо номерні знаки не відповідають вимогам відповідних стандартів;

- при порушенні порядку встановлення та використання спеціальних світлових та звукових сигнальних пристроїв.

Таким чином, не вказано, що забороняється керувати транспортним засобом з тріщиною на вітровому склі. Тобто цей дефект не входить до переліку технічних несправностей й їздити на такому автомобілі можна.

Раніше «ФАКТИ» писали, як зменшити витрату пального в автомобілі взимку.

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