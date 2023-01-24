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Суспільство та люди

Не входить до переліку технічних несправностей: водіям розповіли про незаконність одного з «порушень»

17:55 24 січня 2023
машина

Багато водіїв скаржаться, що їм поліція виписує штрафи за тріщину на лобовому склі. Але по закону це не вважається технічною несправністю. За повторне порушення автомобілістів позбавляють прав на 3−6 місяців.

Насправді карати за це не можуть, пише «Твоя машина».

Згідно з п. 6.8.5 ДСТУ 3649:2010 на вітровому склі не повинно бути сколів чи тріщин у зоні роботи склоочисників. Водночас такі пошкодження не є технічними несправностями автомобіля.

Згідно з правилами дорожнього руху, на автомобілі забороняється їздити у таких випадках:

- при виготовленні або переобладнанні з порушенням вимог стандартів, правил та нормативів щодо безпеки дорожнього руху;

- якщо не пройдено обов’язковий техконтроль (для ТЗ, що йому підлягають);

- якщо номерні знаки не відповідають вимогам відповідних стандартів;

- при порушенні порядку встановлення та використання спеціальних світлових та звукових сигнальних пристроїв.

Таким чином, не вказано, що забороняється керувати транспортним засобом з тріщиною на вітровому склі. Тобто цей дефект не входить до переліку технічних несправностей й їздити на такому автомобілі можна.

Раніше «ФАКТИ» писали, як зменшити витрату пального в автомобілі взимку.

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