У Києві запустять ще два трамвайні маршрути: що відомо

Попри дефіцит електричних потужнотей і стабілізаційні відключення електроенергії, у середині січня в місті відновили роботу два маршрути Борщагівської лінії швидкісного трамвая — № 1 та № 3.

А з 31 січня планують запустити два трамвайних маршрути на масиві Троєщина. Про це повідомили в КМДА.

Зокрема, трамвай № 5 буде рухатися за маршрутом вул. Сержа Лифаря — станція Троєщина-2, а № 28 — вул. Милославська — станція метро «Лісова».

Водночас тимчасові автобусні маршрути №№ 5-Т, 28-Т, 35-Т, які заміняли трамваї, припинять курсувати.

Відзначимо, що через російські ракетні обстріли транспортникам столиці доводиться долати нештатні ситуації — наприклад, на початку року на шляхах відкритої ділянки «червої лінії» метрополітену були виявлені сторонні предмети, схожі на уламки ракети. Тож на місці працювала вибухотехнічна служба, і рух поїздів не здійснювався.

106

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram