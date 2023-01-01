У Києві через уламки ракети обмежували рух поїздів на одній із гілок метро

Після нічної атаки Києва ракетами та дронами в столиці обмежили рух метро на «червоній» лінії.

Як повідомляють в КМДА, рух здійснюється від станції «Академмістечко» до станції «Арсенальна».

Це пов'язано з тим, що на шляхах відкритої ділянки були виявлені сторонні предмети, схожі, за попередніми даними, на уламки ракети. На місці працювала вибухотехнічна служба.

Близько 11 години ранку рух від станції «Академмістечко» до станції «Лісова» відновили. Це сталося після того, як експерти вилучили уламок ракети біля станції метро «Лівобережна». Колії та контактна мережа пошкоджень не зазнали.

Київський метрополітен працює у звичайному режимі.

А керівник поліції Київщини Андрій Нєбитов показав «новорічні подарунки» від росіян, які прилетіли в регіон цієї ночі. За його словами, уламки дронів впали на спортивний майданчик.

Нагадаємо, що напередодні під час ракетної атаки у столиці загинула людина, близько двох десятків людей постраждали. Були пошкоджені житлові будинки та готель.

Фото КП «Київський метрополітен»

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