Життя налагоджується: у Києві відновили рух швидкісних трамваїв

Ще у листопаді, після ударів ворога по критичній інфраструктурі, у Києві припиняли роботу електротранспорту, а з п"ятниці, 13 січня, відновлюється рух столичного швидкісного трамваю.

Як повідомляє міський голова Віталій Кличко, йдеться про трамвайні маршрути Борщагівської лінії: № 1 «вул. Старовокзальна — Михайлівська Борщагівка» та № 3 «вул. Старовокзальна — вул. Сім"ї Сосніних».

Маршрут трамваю № 1 обслуговуватимуть 10 одиниць рухомого складу. Маршрут № 3 — чотири одиниці. Орієнтовні інтервали руху — 8 та 15 хвилин відповідно.

Автобусні маршрути № 1Т і № 3Т, які працювали, поки не ходили трамваї, припинять рух.

Нагадаємо, що голова Центру досліджень енергетики Олександр Харченко розповідав про створення резервної системи електропостачання столиці, яка унеможливила б повне відключення електрики у Києві.

Фото з Вікіпедії

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