Забула спорожнити піддон кавоварки: неприємне відкриття після повернення з відпустки

Про необхідність прибирання згадала жителька Сіднея, яка поїхала у чотириденну відпустку зі своєю родиною і забула спорожнити піддон для крапель кавоварки перед від’їздом. Вона була вражена, коли повернулася, виявивши у воді та щілинах машини личинок комах — і досі не може їх позбутися, повідомляє Daily Mail.

«Це дуже погано, — написала австралійка у Facebook. — Ми не спорожнили піддон для крапель кавомашини перед від’їздом на 4 дні. Після повернення у воді були личинки».

Нажахана мама двох дітей написала, що незважаючи на її спроби почистити машину, у важкодоступних місцях під піддоном все ще рухаються личинки.

«Я спорожнила піддон для збору крапель, і він у посудомийній машині, але я бачу личинку (і я впевнена, що вони є ще) у місцях, до яких я не можу дістати», — написала вона.

Вона запитала любителів прибирання, що найкраще робити: «Що я можу зробити? Я так засмучена. Це недешева машина, тому я не хочу її викинути».

Дивно, але багато людей спокійно сприйняли ситуацію і рекомендували нічого не робити і дозволити опаришам перетворитися на мух і полетіти.

«Як би це не було огидно, почекай, поки вони перетворяться на мух і відлетять», — написала одна жінка.

Додамо, що опариши небезпечні, тож жителька Сіднею непокоїться правильно.

Наприклад, випадкове проковтування зараженої личинками їжі або води, за даними abcpestcontrolsydney, може спричинити серйозні проблеми зі здоров’ям. Мухи є переносниками бактерій і можуть переносити їх на поверхню, на якій вони відкладають свої личинки. Інвазія личинок може викликати сальмонельоз, кишкову паличку, міаз і проблеми з кишечником і ротовою порожниною.

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Фото з сайту dailymail

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