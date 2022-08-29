Порядок на кухні: як зберегти чистоту після приготування їжі

Після приготування їжі на кухні, зазвичай, настає хаос і розруха. Бризки від масла, гора посуду, скрізь валяється різноманітне велике і дрібне сміття і лушпиння. Чи можна мінімізувати хаос?

Ніхто не любить прибирати на кухні після приготування їжі — сил і так уже немає, а тут ще прибрати треба. Але є кілька хитрощів, які допомагають тримати «творчий безлад» у вузді.

Починайте готувати у чистій кухні

На кухні перед початком приготування їжі має бути чисто. Це підсвідомо змусить вас працювати акуратніше. Робочі поверхні та плита без крихт та потіків, у мийці немає брудного посуду, все знаходиться на своїх місцях.

Складіть план процесу

Як і всяка інша справа, процес приготування їжі можна і потрібно розпланувати. Наприклад, поставили варитися бульйон і починайте чистити овочі, терти їх на тертці або різати, або замішувати тісто і таке інше. Паралельно потрібно прибирати зі столу предмети та продукти, які вам вже не знадобляться. До речі, якщо вийде, то посуд, який не знадобиться, можна і помити.

Крім того, не забувайте про таку просту дію — підбирайте, наприклад, для тіста або змішування салатів, ємність більшого розміру. По-перше, це просто зручніше, а по-друге, інгредієнти не випадатимуть на стіл або на підлогу.

Приготуйте ємність для очищення

Досвідчені господині радять чистити овочі просто у мийці. А лушпиння одразу збирати у пакет. Якщо зручніше, то звичайно можна чистити овочі за столом, просто робіть це над пакетом або ємністю для такого сміття.

Запікаєте м'ясо, овочі чи рибу в духовці — використовуйте рукав для запікання

Рукав для запікання — чудовий винахід. З нього і жир не витікає на лист, і духовка не буде забризкана. І вимити посуд, у якому запікали, буде зовсім нескладно.

Збирайте сміття прямо в процесі приготування

Нехай віник, совок та швабра будуть під рукою. Якщо щось впаде на підлогу або розіллється, одразу підніміть, помийте, витріть. Адже якщо рознесеться по кухні або по квартирі — прибирання буде більше, а кому це треба?

Якщо з'являється можливість — одразу мийте, витирайте та прибирайте на місце не потрібний для подальшого використання посуд чи кухонні прилади: блендер, міксер, м'ясорубку, комбайн…

У чистій кухні результат приготування стане не просто їжею, а справжнім шедевром.

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Фото: Pixabay



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