Україна та партнери робитимуть усе необхідне, щоб наміри росії перейти до нового етапу наступу з метою реваншу зазнали невдачі.

Про це заявив президент Володимир Зеленський на пресконференції в Одесі за підсумками переговорів із прем’єр-міністром Данії Метте Фредеріксен.

«Я думаю, що росія дуже хоче якогось великого реваншу. Думаю, вона його почала. І я думаю, що їм не вдасться забезпечити своє суспільство якимось переконливим позитивним результатом у наступі. Я впевнений у нашій армії. Ми будемо їх усіх потроху зупиняти, розбивати й готувати свій великий контрнаступ», — зазначив він та додав, що росіяни не припиняють спроб досягти успіху, зокрема, на Донецькому напрямку

Зеленський наголосив, щоб мати успіх на полі бою, Україна потребує важливих рішень. Наша держава хотіла би залучити якомога більше країн до танкової коаліції. «Втім, це доволі складне питання, бо іноді ситуація залежить не від одного рішення, а від кількох. Деякі країни можуть забезпечити підготовку, деякі можуть дати боєприпаси. Нам треба працювати разом», — пояснив він та додав, що сподівається на позитивні рішення щодо постачання танків Данією.

А Метте Фредеріксен зазначила, що з початку війни Данія заявила про підтримку України всім необхідним, і довела на практиці, що є для нашої країни справжнім другом. «Звичайно, танки — це те, що ми сьогодні обговорювали. Ми нещодавно передали Україні артилерійські системи. Але танки також потрібні. Ми говорили про різні теми, які важливі для України зараз і на майбутнє, зокрема про танки», — зазначила очільниця уряду.

Нагадаємо, що під час спілкування з Генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом Зеленський піднімав питання щодо постачання Україні далекобійних ракет, артилерії і літаків.

Ексклюзивне інтерв'ю американського військового експерта Філліпа Карбера «Наприкінці літа росіяни можуть наважитися на фінальну спробу взяття Києва» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото Офісу президента

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