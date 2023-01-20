У ЗСУ можуть бути проблеми: генерал попередив про приближення нової фази війни

Генерал-лейтенант Ігор Романенко вважає, що ЗСУ необхідно встигнути підготуватися до нової, більш активної фази війни, оскільки російська окупаційна армія може в будь-який момент кинути свої сили на необхідні їй напрямки. Про це він сказав в інтерв'ю «Обозрєватєлю».

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Наразі росія вже підготувала 300 тисяч військовослужбовців. І хоч якість цього війська та його забезпеченість викликають питання, рф планує ще на стільки ж наростити свої сили протягом найближчих півтора-двох місяців.

«У будь-який момент вони можуть зірвати свої ж плани та кинути наявні сили у необхідних напрямках», — наголосив генерал.

Якщо вони зможуть це зробити раніше, ніж ЗСУ приготуються, в України будуть серйозні проблеми. Адже наразі потрібно ще дуже багато озброєння для боротьби за новоокуповані землі та виконання завдань цього бойового року.

Як відомо, серед представників української влади дедалі частіше лунають заяви про те, що росія готується до нового наступу. Ймовірно, з території білорусі. Та не відкидається й сценарій, що вона обере інший напрямок для атаки.

Так, польський генерал та військовий експерт з боїв в Україні Вальдемар Скшипчак заявляє, що росія накопичила свої війська в районі Брянська, Курська та Воронежа. Тож вона може вдарити по Україні з цього напрямку. За цього сценарію під ударом опиняються Полтава та Дніпро.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявляв, що окупаційна армія рф може спробувати здійснити свій останній ривок на річницю повномасштабного вторгнення в Україну. Не відкидається й наступ у березні.

У Міноборони України прогнозують активність на фронті з настанням весни. росія могла підготувати ресурси для атаки на півдні та сході.

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