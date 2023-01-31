Астрологи стверджують, що поточний тиждень буде позитивним і продуктивним, а вівторок, 31 січня, — днем потужної енергетики, яку слід тримати під контролем, аби вона не «наламала дров». Всім знакам зодіаку рекомендують свою активність направляти на творення, а не руйнування, діючи обережно. Розпочаті раніше справи обов'язково треба доводити до кінця, не кидаючи на півдорозі. А ось старт важливих проектів краще відкласти — навряд чи вони будуть успішними. Зірки радять сильно не засиджуватися у такий активний день, але у той же час варто уникати сильної фізичної та емоційної перенапруги — це може призвести до загострення хронічних хвороб.

Овен

Сприятливий час задоволення творчих амбіцій, вдосконалення професійних навичок. Можливе підвищення окладу чи премія. Візьміться за домашні справи — ви впораєтеся з ними на відмінно. Можливий сюрприз у любовних стосунках, пише slovofraza.com.

Телець

У вас вистачить сил, витримки, кмітливості та навіть везіння на втілення своїх ідей у життя. А близька людина підтримає вас у всіх починаннях. Наприкінці дня утримайтеся від споживання алкогольних напоїв у компаніях, де є ймовірність виникнення серйозних конфліктів.

Близнюки

У цей період потрібно проявляти активність, особливо у питаннях, що стосуються спілкування. Але майте на увазі, що начальство та колеги можуть вас не зрозуміти. Уникайте фінансових ризиків. Вечір краще провести з близькими друзями чи навіть на самоті.

Рак

Настав час задуматися про своє здоров'я та зовнішній вигляд. Намагайтеся правильно харчуватися, займіться фізичними вправами, попрацюйте на свіжому повітрі. Гарний час для мандрівок. Невідповідний період для з'ясування відносин із близькими.

Лев

Ви можете бути у піднесеному настрої, з'являться добрі наміри. Багато сил можуть забрати побутові питання, але це буде приємний клопіт. Зараз можна довіряти своїй інтуїції та віщим снам. Можливо надходження інформації, від якої не варто відмахуватись.

Діва

Сьогодні постарайтеся не давати обіцянок — обставини можуть скластися таким чином, що виконати їх буде складно. Утримайтеся від співпраці з людьми, яких знаєте погано. А ось друзі можуть подарувати вам несподівані цікаві ідеї.

Терези

Можна продовжувати роботу над розпочатими справами. Потрібно працювати не поодинці, а в контакті з партнерами, або дотримуватися їхніх порад. У розмовах із членами сім'ї уникайте потенційно гострих, болючих тем і постарайтеся не надто болісно реагувати на критику. Подорож, розпочата сьогодні, може виявитися невдалою.

Скорпіон

Постарайтеся об'єктивно поставитися до себе та своїх можливостей. Може здатися, що зараз ви впораєтеся з будь-яким завданням, і почнете брати на себе занадто багато. А це погано позначиться на здоров'ї. У вирішенні фінансових питань слід бути обережними.

Стрілець

Варто виявляти обережність під час спілкування з малознайомими людьми, аби не стати жертвою підступного наміру. Бізнесменам варто виявити особливу увагу до юридичної чистоти угод, що укладаються. Не варто ризикувати фінансами, якщо є мінімальний ризик. Найважчі справи поки що відтермінуйте.

Козеріг

Цього дня потрібно все обмірковувати та перевіряти доступну інформацію, можна зайнятися плануванням на майбутнє. На роботі можливі конфлікти. Не беріть кредитів і не давайте грошей у борг. Не занурюйтеся у спогади, живіть тут і зараз. Вечір присвятіть родині.

Водолій

На роботі все вище за усілякі похвали. Не ухвалюйте поспішних рішень, не йдіть на поводу у емоцій. Можливо, хтось потребуватиме вашої допомоги. І якщо є така можливість, то не відмовте у проханні. Друга половина дня — чудовий час для зміцнення подружніх стосунків.

Риби

Постарайтеся завершити справи, орієнтуючись не так на швидкість виконання, як на якість отриманого результату. У фінансових питаннях не завадить стриманість: є ризик витратити велику суму, не отримавши бажаного результату. За можливості приділіть час здоров'ю та зміцненню імунітету.

Раніше астрологи назвали три знаки зодіаку, яким особливо пощастить у лютому.

Фото Pixabay

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